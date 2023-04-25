Замглавы МИД РФ Рябков: Лавров не имел отдельных контактов с западными дипломатами

Отдельных контактов между главой российского МИД Сергеем Лавровым с дипломатами из США и других стран Запада не было и не предполагалось. Об этом заявил замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».
Дипломат отметил, что в данный момент есть возможность контактов в рамках заседания Совбеза ООН. Однако американская сторона не демонстрирует желания договариваться.
«Нет, и не предполагалось. Не о чем говорить», — указал замминистра
В ходе заседания Совбеза ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США желают быть единоличным спонсором урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако глава российского дипломатического ведомства отметил, что Вашингтон желает продвинуть арабо-израильскую нормализацию, игнорируя другие решения проблем в регионе.