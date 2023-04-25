Специалисты Лейденского университета выяснили, что тревожные люди отводят взгляд

Эксперты Лейденского университета решили проверить, является ли такое поведение инстинктивной защитой. Оказалось, что да. Одни участники эксперимента постоянно пытались отвести взгляд, когда рассказывали какую-либо личную информацию о себе. Вторые уже более тревожные участники не смотрели в глаза в принципе, даже если речь была о чем-то незначительном.