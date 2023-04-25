Специалисты Лейденского университета выяснили, что тревожные люди отводят взгляд

Специалисты Лейденского университета установили, что тревожным людям не нравится зрительный контакт. Об этом сообщает Planet Today.
С каждым годом все больше людей получают диагноз социальное тревожное расстройство (САР). Они пытаются свести все контакты к минимуму и не смотреть им в глаза – боятся, что о них плохо подумают.
Эксперты Лейденского университета решили проверить, является ли такое поведение инстинктивной защитой. Оказалось, что да. Одни участники эксперимента постоянно пытались отвести взгляд, когда рассказывали какую-либо личную информацию о себе. Вторые уже более тревожные участники не смотрели в глаза в принципе, даже если речь была о чем-то незначительном.
Специалисты отмечают, что такой защитный механизм не работает. Когда люди замечают уход от контакта, то воспринимают его как невежливость или возможность того, что его обманывают.
Ранее исследователи шведского института выяснили, что может спасти от тревожности. Оказалось, что с этой проблемой поможет запах чужого пота.