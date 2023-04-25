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Глава российского МИД Лавров заявил о нежелании западных стран переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT

Политика
Глава российского МИД Лавров заявил о нежелании западных стран переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT

Запад не планирует восстанавливать подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT. На это обратил внимание российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во вторник, 25 апреля, глава ведомства прибыл на заседание Совета безопасности ООН в качестве председателя. По итогам совещания дипломат провел пресс-конференцию, в ходе которой высказался о ситуации в финансовом секторе.

«Россельхозбанк - это главный банк, который обслуживает наш сельскохозяйственный экспорт, отключен от системы SWIFT, и никто не собирается его туда возвращать», — отметил Лавров.

Также он добавил, что правительство РФ видит усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в рамках продовольственного соглашения. Однако это не дает никаких результатов, поэтому зерновая сделка оказалась в тупике.
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