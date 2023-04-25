Глава МИД РФ Лавров: Москва учтет непорядочное поведение Вашингтона по отношению к российским журналистам

Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН указал, что Запад использует грубые спекуляции по Украине с целью отвлечения внимания от проблем на Ближнем Востоке. Глава ведомства также отметил, что США и Евросоюз используют образ России в качестве врага, победа над которым якобы поможет решить все проблемы.