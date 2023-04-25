Глава МИД РФ Лавров: Москва учтет непорядочное поведение Вашингтона по отношению к российским журналистам

Россия учтет непорядочные действия США в вопросе выдачи виз для российских журналистов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совбезе ООН.
Ранее власти США не выдали российским журналистам визы для участия в Совбезе ООН. Глава российского дипломатического ведомства указал, что Москва в будущем будет учитывать данный инцидент, в случае если Вашингтону что-то понадобиться.
Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН указал, что Запад использует грубые спекуляции по Украине с целью отвлечения внимания от проблем на Ближнем Востоке. Глава ведомства также отметил, что США и Евросоюз используют образ России в качестве врага, победа над которым якобы поможет решить все проблемы.