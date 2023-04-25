Глава МИД РФ Лавров: ситуация вокруг зерновой сделки сложилась тупиковая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг сделки по поводу украинского зерна находится в тупике.
Дипломат отметил, что страны Запада, включая США, не относятся к соблюдению соглашений с достаточной серьезностью. Договоренности, касающиеся транзитных перевозок зерна из Украины в страны третьего мира, не реализуются западными коллегами, подчеркнул министр.
Ранее венгерские власти приняли решение ужесточить контроль за транзитными перевозками зерна с территории Украины. Венгрия неоднократно изъявляла свое желание сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года.