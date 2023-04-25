«На саммите или до конца 2023 года»: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО быстрее принять его страну

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал на необходимость назвать сроки вступления Украины в НАТО. По его мнению, эту информацию необходимо озвучить в рамках саммита Альянса в Вильнюсе.
О заявлении представителя Киева сообщило издание Foreign Affairs. Кулеба подчеркнул, что на мероприятии члены НАТО должны «направить России письменный сигнал, что игра окончена». Он уверен, что таким знаком станет признание Украины членом союза.
«Украина – часть Запада, она стоит на пороге НАТО и скоро войдет в дверь», – подчеркнул глава МИД.
Как полагает дипломат, страны не должны предъявлять государству новые требования. Они должны принять решение по стране «либо на саммите в Вильнюсе, либо до конца 2023 года». Стратегию НАТО в отношении Киева он назвал осторожной и призвал действовать активнее.
Однако эти и подобные заявления Кулебы вызывают недовольство у рядовых жителей стран Запада. Они отмечают, что «сыты по горло» постоянными призывами, требованиями и просьбами Киева.