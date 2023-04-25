Японский модуль с луноходом ОАЭ на борту приступил к посадке на поверхность Луны

Аппарат Hakuto-R японской космической компании Ispace готовится к посадке на поверхность Луны. Прямая трансляция экспедиции ведется на YouTube-канале проекта.
Согласно расчетам, модуль должен совершить посадку в районе кратера Атлас в северной части спутника Земли. При благоприятных условиях прилунение состоится в течение часа.
Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года при помощи ракеты Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска. Аппарат должен доставить на поверхность спутника луноход Рашид Объединенных Арабских Эмиратов, а также двухколесный луноход, разработанный Японским агентством космических исследований, компанией Sony и производителем игрушек Tomy.
В случае успеха, Япония станет четвертой страной, посадившей неповрежденный модуль на поверхность Луны. Ранее это совершали США, СССР и Китай.
Ранее издание «Ридус» сообщало о запуске исследовательской ракеты European Juice к Юпитеру. Своей цели аппарат должен достичь через восемь лет.