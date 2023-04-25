Японский модуль с луноходом ОАЭ на борту приступил к посадке на поверхность Луны

Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года при помощи ракеты Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска. Аппарат должен доставить на поверхность спутника луноход Рашид Объединенных Арабских Эмиратов, а также двухколесный луноход, разработанный Японским агентством космических исследований, компанией Sony и производителем игрушек Tomy.