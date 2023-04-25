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ВСУ выпустили десять ракет по Куйбышевскому району Донецка

Происшествия
ВСУ выпустили десять ракет по Куйбышевскому району Донецка

Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Прилеты» были зафиксированы в 19:50. Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Всего из РСЗО было выпущено десять ракет.

Российские регионы продолжают страдать от регулярных обстрелов со стороны украинских военных. В течение прошлой недели ВСУ ежедневно открывали огонь по населенным пунктам Брянской, Белгородской и Курской областей.

Ранее мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ. Об этом информирует RT.
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