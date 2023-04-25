ВСУ выпустили десять ракет по Куйбышевскому району Донецка

Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
«Прилеты» были зафиксированы в 19:50. Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Всего из РСЗО было выпущено десять ракет.
Российские регионы продолжают страдать от регулярных обстрелов со стороны украинских военных. В течение прошлой недели ВСУ ежедневно открывали огонь по населенным пунктам Брянской, Белгородской и Курской областей.
Ранее мэр Донецка сообщил о повреждении православного храма при обстреле ВСУ. Об этом информирует RT.