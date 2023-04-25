Государственный музей истории Санкт-Петербурга предлагает посетителям сбежать из виртуальной тюрьмы

Переместившись в виртуальное пространство, «узник» должен найти инструменты, открыть дверь камеры и выйти из тюрьмы, не попавшись охранникам. А затем, уже выбравшись на территорию, раздобыть веревку, перелезть через высокую стену Петропавловской крепости и уплыть с Заячьего острова на лодке, подготовленной сообщниками побега.