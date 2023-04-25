Государственный музей истории Санкт-Петербурга предлагает посетителям сбежать из виртуальной тюрьмы

Сбежать из тюрьмы теперь более чем реально — по крайней мере, в пределах виртуального пространства. Посетители Государственного музея истории Санкт-Петербурга могут вернуться в XX век и попробовать вырваться из легендарного Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.
Переместившись в виртуальное пространство, «узник» должен найти инструменты, открыть дверь камеры и выйти из тюрьмы, не попавшись охранникам. А затем, уже выбравшись на территорию, раздобыть веревку, перелезть через высокую стену Петропавловской крепости и уплыть с Заячьего острова на лодке, подготовленной сообщниками побега.
Квест сложный, не каждый пройдет его с первого раза, поэтому на побег дадут несколько попыток, пояснил заместитель гендиректора музея Николай Выговский.
«В настоящее время представить современный музей без виртуального пространства и интерактивных онлайн-лекций невозможно. Наш музей идет в ногу со временем. При разработке квеста мы использовали архивные материалы: фотографии, эскизы и чертежи. Поэтому внутренний и внешний облик самой тюрьмы и Петропавловской крепости в игре идентичен архивным документам конца XIX — начала XX века», — отметил Николай.
Квест не случайно расположили в Нарышкином бастионе. Ведь из тюрьмы Трубецкого бастиона даже теоретически сбежать считалось невозможным.
«Дверь закрыта, два слоя сосновых досок: один продольный, другой — поперечный. Все на замках, ключи у охраны, не просто у тех, кто дежурит в коридоре. По одному охрана не заходит, только в сопровождении офицера. Все было предусмотрено так, чтобы невозможно было бежать. Здесь была сформирована единственная в России специальная наблюдательная команда из 12 человек. То есть сбежать было просто невозможно», — рассказала старший научный сотрудник музея Марина Вершевская.
А вот у участников квеста будет целых три попытки совершить невозможное. Выбраться из стен неприступной тюрьмы поможет смекалка и полученные на экскурсии исторические сведения об особенностях устройства здания и условиях содержания политзаключенных.
Виртуальный квест пока работает в тестовом режиме. Если посетителям придется по вкусу столь необычный подход к историческому экскурсу, в музее могут появиться и другие подобные игры.