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Косметолог Мухина рассказала, как избавиться от повышенного потоотделения

Общество
Косметолог Мухина рассказала, как избавиться от повышенного потоотделения

Косметолог Марият Мухина озвучила способы, которые помогут избавиться от повышенного потоотделения. Об этом сообщает Planet Today.

Скоро лето, а где лето, там и жара. Многие люди не любят это прекрасное время года только потому, что сильно потеют. Можно ли это изменить, рассказала косметолог Марият Мухина.

Оказывается, эту проблему можно решить. Помогут в таком пикантном вопросе инъекции ботулотоксина. Уколы делаются в зоны, которые наиболее подвержены потоотделению. К тому же препарат абсолютно безвреден. Также позволит расслабиться и провести летнее время спокойно лазерная эпиляция.

Мухина отмечает, что неприятный запах может уйти и в том случае, если человек сократит количество животного белка в пище. Повышенная потливость сигнализирует о необходимости скорректировать питание.

Ранее врач Джефф Фостер заявила, что потливость по ночам может оказаться признаком опасных заболеваний. Они могут коснуться как мужчин, так и женщин.
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