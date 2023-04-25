Косметолог Мухина рассказала, как избавиться от повышенного потоотделения

Косметолог Марият Мухина озвучила способы, которые помогут избавиться от повышенного потоотделения. Об этом сообщает Planet Today.
Скоро лето, а где лето, там и жара. Многие люди не любят это прекрасное время года только потому, что сильно потеют. Можно ли это изменить, рассказала косметолог Марият Мухина.
Оказывается, эту проблему можно решить. Помогут в таком пикантном вопросе инъекции ботулотоксина. Уколы делаются в зоны, которые наиболее подвержены потоотделению. К тому же препарат абсолютно безвреден. Также позволит расслабиться и провести летнее время спокойно лазерная эпиляция.
Мухина отмечает, что неприятный запах может уйти и в том случае, если человек сократит количество животного белка в пище. Повышенная потливость сигнализирует о необходимости скорректировать питание.
Ранее врач Джефф Фостер заявила, что потливость по ночам может оказаться признаком опасных заболеваний. Они могут коснуться как мужчин, так и женщин.