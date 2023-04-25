Сергей Лавров прокомментировал увольнение телеведущего Такера Карлсона с Fox News

Глава МИД России Сергей Лавров высказался об увольнении известного ведущего Такера Карлсона с американского телеканала Fox News. Министр поделился своим видением ситуации на пресс-конференции после заседания Совбеза ООН.
Лавров признался, что считает эту новость интересной, но не знает с чем именно связан уход знаменитого ведущего с телеканала. Однако глава российской дипломатии обратил внимание, что в американской информационной среде пострадало богатство взглядов.
Увольнение Такера Карлсона с Fox News шокировало бывшего президента США Дональда Трампа. Зрителям телеведущий больше всего запомнился многочисленной критикой в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.