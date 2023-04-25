Есть поводы для позитива: биржевой аналитик Багманов спрогнозировал скорое укрепление курса рубля

Курс валют является отражением мировых экономических процессов. Об этом ФАН узнал у специалиста по фондовым рынкам, эксперта ФБА «Экономика сегодня» Александра Багманова. Он рассказал также, какие факторы в наибольшей степени влияют в настоящий период на котировки российской валюты.
Рубль во вторник, 25 апреля, торговался без каких-то значительных изменений, оставаясь на отметках предыдущего дня. В понедельник он укрепился сначала почти до уровня 81,50, но под конец торгов все-таки откатился примерно к 81,30, напомнил аналитик.
«Некоторый позитив вчера пришел из Европы: стало известно, что страны Европы и Япония отказались от предложенного США запрета на экспорт всех товаров в Россию. Ну и еще поступило известие, что 11-й санкционный пакет пока приниматься не будет, его обсуждение откладывается до середины мая. Также хорошую поддержку рублю сейчас оказывает налоговый период: ожидается усиление продаж валюты, а к середине-концу недели это будет однозначно поддерживать рубль. Так что ждем, что он может все-таки протестировать отметку в 80 рублей за доллар», — спрогнозировал эксперт по рынкам.
В целом, считает Багманов, диапазон изменений курса российской валюты остается актуальным от 80 до 85. По данным ЦБ, некоторые проблемы рубля были вызваны падением объема экспортной выручки и перебоями с поставками. Но сейчас все восстанавливается.
«Плюс в мае мы ждем роста цен на нефть и, соответственно, тоже хороших показателей по выручке. А учитывая, что Россия смогла достаточно неплохо перенаправить свой экспорт из Европы в Индию и Китай, это тоже скажется позитивно на курсе рубля. Кроме того, меняется база для расчета налога на прибыль нефтяных компаний: будет браться меньший дисконт нефти марки Brent и, соответственно, это тоже повлияет на объем валютной выручки, которая направляется на продажу для уплаты налогов. Поэтому ждем, что все-таки постепенно рубль будет пытаться укрепляться к 80 и даже ниже», — поделился своими выводами Багманов.
В заключение он добавил, что по отношению к юаню актуальный курс будет составлять 11,5-12,0 рублей. Здесь также прогнозируется его укрепление у нижней границы. А в центре внимания на текущей неделе будет заседание Банка России по процентной ставке, запланированное на пятницу.
Ранее биржевой аналитик Александр Багманов объяснил, почему курс рубля снижался, а потом стал расти.