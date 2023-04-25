Есть поводы для позитива: биржевой аналитик Багманов спрогнозировал скорое укрепление курса рубля

В заключение он добавил, что по отношению к юаню актуальный курс будет составлять 11,5-12,0 рублей. Здесь также прогнозируется его укрепление у нижней границы. А в центре внимания на текущей неделе будет заседание Банка России по процентной ставке, запланированное на пятницу.