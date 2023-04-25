Sportsnet: хоккеист Ничушкин мог не играть за «Колорадо» из-за проблем с алкоголем

Серавалли предположил, что Ничушкин мог не выйти на лед в последних матчах из-за инцидента с алкоголем. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил обратное – отсутствие хоккеиста в играх никак не связано с его дисциплиной.