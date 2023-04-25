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Sportsnet: хоккеист Ничушкин мог не играть за «Колорадо» из-за проблем с алкоголем

Спорт
Sportsnet: хоккеист Ничушкин мог не играть за «Колорадо» из-за проблем с алкоголем

Журналист Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet предположил, почему Валерий Ничушкин покинул расположение хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Серавалли предположил, что Ничушкин мог не выйти на лед в последних матчах из-за инцидента с алкоголем. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил обратное – отсутствие хоккеиста в играх никак не связано с его дисциплиной.

Прежде Ничушкин не играл в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом» по «личным обстоятельствам». Россиянин перед встречей покинул расположение команды и отправился в аэропорт. Далее хоккеист пропустил четвертую игру серии.

Ранее сообщалось, что хоккеиста «Металлурга» Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за уклонение от военной службы.
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