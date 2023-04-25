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Чехия из-за дефицита железнодорожной техники вновь стала использовать списанные составы

Общество
Чехия из-за дефицита железнодорожной техники вновь стала использовать списанные составы

Чехия столкнулась со значительным дефицитом железнодорожных составов, в связи с чем была вынуждена возвращать на маршруты уже списанную технику. Об этом сообщило Чешское радио.

Согласно сообщению радиостанции, национальный перевозчик Чехии столкнулся с дефицитом региональных поездов и составов дальнего следования. Помимо этого компания также испытывает нехватку персонала.

«Нам приходится использовать вагоны, которые уже были выведены из эксплуатации и применяются только в исключительных случаях», — сказал заместитель директора Чешских железных дорог Йиржи Ешета.

Ранее сообщалось, что канадские авиакомпании столкнулись с критическим увеличением расходов из-за закрытия российского неба. Согласно информации портала CTV News, стоимость некоторых авиабилетов выросла на 41% и 47%.
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