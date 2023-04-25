Чехия из-за дефицита железнодорожной техники вновь стала использовать списанные составы

Чехия столкнулась со значительным дефицитом железнодорожных составов, в связи с чем была вынуждена возвращать на маршруты уже списанную технику. Об этом сообщило Чешское радио.
Согласно сообщению радиостанции, национальный перевозчик Чехии столкнулся с дефицитом региональных поездов и составов дальнего следования. Помимо этого компания также испытывает нехватку персонала.
«Нам приходится использовать вагоны, которые уже были выведены из эксплуатации и применяются только в исключительных случаях», — сказал заместитель директора Чешских железных дорог Йиржи Ешета.
Ранее сообщалось, что канадские авиакомпании столкнулись с критическим увеличением расходов из-за закрытия российского неба. Согласно информации портала CTV News, стоимость некоторых авиабилетов выросла на 41% и 47%.