Российская фигуристка Гербольдт призвала не допускать однополые дуэты до соревнований

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась против допуска однополых танцевальных дуэтов и спортивных пар до соревнований. Она выразила надежду на то, что турниры сохранят в традиционном виде.
Таким образом спортсменка прокомментировала решение француженки Габриэлы Пападакис подготовить номер с американкой Мэдисон Хаббел. Как ранее передал портал Slate, обладательницы олимпийского «золота» и «бронзы» соответственно намерены опубликовать свое выступление в социальных сетях.
При этом основная цель девушек — получить от ISU разрешение на участие однополых пар в соревнованиях по фигурному катанию.
«Я все-таки за традиционные виды, когда есть девочка и мальчик. Для меня это всё звучит странно», — отметила Гербольдт в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что в западных странах подобные веяния крайне популярны. Однако россиянка продолжает надеяться на то, что соответствующие инициативы не будут реализованы.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала победительницу чемпионата Европы 2020 года в одиночном женском катании Алену Косторную. Причиной послужило нелицеприятное высказывание фигуристки в адрес бывшей наставницы Этери Тутберидзе.