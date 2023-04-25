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Российская фигуристка Гербольдт призвала не допускать однополые дуэты до соревнований

Спорт
Российская фигуристка Гербольдт призвала не допускать однополые дуэты до соревнований

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась против допуска однополых танцевальных дуэтов и спортивных пар до соревнований. Она выразила надежду на то, что турниры сохранят в традиционном виде.

Таким образом спортсменка прокомментировала решение француженки Габриэлы Пападакис подготовить номер с американкой Мэдисон Хаббел. Как ранее передал портал Slate, обладательницы олимпийского «золота» и «бронзы» соответственно намерены опубликовать свое выступление в социальных сетях.

При этом основная цель девушек — получить от ISU разрешение на участие однополых пар в соревнованиях по фигурному катанию.

«Я все-таки за традиционные виды, когда есть девочка и мальчик. Для меня это всё звучит странно», — отметила Гербольдт в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что в западных странах подобные веяния крайне популярны. Однако россиянка продолжает надеяться на то, что соответствующие инициативы не будут реализованы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала победительницу чемпионата Европы 2020 года в одиночном женском катании Алену Косторную. Причиной послужило нелицеприятное высказывание фигуристки в адрес бывшей наставницы Этери Тутберидзе.
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