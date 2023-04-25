Сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала «Ведьмак»

Создатели сериала о «Ведьмаке» с Генри Кавиллом представили тизер третьего сезона. Ролик дает представлением о том, чего зрителям стоит ожидать в продолжении франшизы.
В видео заметны главные герои. Ведьмак Геральт признается в том, что испытывает «настоящий страх». Также можно увидеть чародейку Йеннифер и Цири. Девочка пытается спастись от всадников на темных лошадях.
Тизер обещает, что в новом сезоне сериала по вселенной все изменится. Создатель, компания Netflix, планирует выпустить «Ведьмака» летом. В американском стриминге он появится 1 июня.
Ранее сервис представил материалы по новому документальному фильму о Клеопатре. Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса. Такое изменение возмутило пользователей Сети. Они призвали создателей не искажать историю. С картиной зрители смогут ознакомиться 10 мая.