Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Влюбленная в руководителя жительница Британии наняла для слежки за ним частного детектива

Общество
Влюбленная в руководителя жительница Британии наняла для слежки за ним частного детектива

Жительница Британии Лора Долман влюбилась в начальника. Свои чувства она стала проявлять в постоянной слежке за мужчиной.

По сообщениям Daily Mail, понравившегося ей руководителя она встретила в магазине, где работала. Сначала они с менеджером Марком Клэйвером были только коллегами, но позже женщина стала испытывать к нему романтические чувства.

После этого она решила преследовать его. Долман нередко приезжала к дому мужчины. В результате отцу трех детей пришлось уволиться и переехать. Однако это женщину не остановило. Она наняла частного детектива и отслеживала его с помощью GPS-маяка. Устройство она прикрепила к машине избранника.

Позже она призналась бывшему начальнику во всем. Тот обратился в полицию. На данный момент неизвестно, какое решение вынесет суд.

Ранее уборщица из Псковской области поверила мошеннику, который представился американским военным. Злоумышленник выманил у нее около 300 тысяч рублей.
великобритания служебный роман частный детектив
Военкоры ФАН