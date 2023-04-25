Влюбленная в руководителя жительница Британии наняла для слежки за ним частного детектива

Жительница Британии Лора Долман влюбилась в начальника. Свои чувства она стала проявлять в постоянной слежке за мужчиной.
По сообщениям Daily Mail, понравившегося ей руководителя она встретила в магазине, где работала. Сначала они с менеджером Марком Клэйвером были только коллегами, но позже женщина стала испытывать к нему романтические чувства.
После этого она решила преследовать его. Долман нередко приезжала к дому мужчины. В результате отцу трех детей пришлось уволиться и переехать. Однако это женщину не остановило. Она наняла частного детектива и отслеживала его с помощью GPS-маяка. Устройство она прикрепила к машине избранника.
Позже она призналась бывшему начальнику во всем. Тот обратился в полицию. На данный момент неизвестно, какое решение вынесет суд.
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