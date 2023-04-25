Влюбленная в руководителя жительница Британии наняла для слежки за ним частного детектива

После этого она решила преследовать его. Долман нередко приезжала к дому мужчины. В результате отцу трех детей пришлось уволиться и переехать. Однако это женщину не остановило. Она наняла частного детектива и отслеживала его с помощью GPS-маяка. Устройство она прикрепила к машине избранника.