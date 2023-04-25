Кабмин Украины предложил СНБО ввести санкции в отношении Ирана

По словам вице-премьера Юлии Свириденко, поводом для введения ограничений стала якобы помощь России иранскими властями. В перечень ограничений предлагается внести запрет на вывод средств из Украины резидентами Исламской Республики, запрет на финансовые операции. Также предусмотрено прекращение транспортного сообщения и транзита по территории страны резидентами Ирана.