Кабмин Украины предложил СНБО ввести санкции в отношении Ирана

Украинское правительство внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о введении санкций против Ирана.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение было принято парламентариями на заседании 25 апреля.
«Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран», — говорится в публикации на сайте правительства.
По словам вице-премьера Юлии Свириденко, поводом для введения ограничений стала якобы помощь России иранскими властями. В перечень ограничений предлагается внести запрет на вывод средств из Украины резидентами Исламской Республики, запрет на финансовые операции. Также предусмотрено прекращение транспортного сообщения и транзита по территории страны резидентами Ирана.
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