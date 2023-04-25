Мария Захарова: власти США занимаются визовыми махинациями в промышленных масштабах

Россия рассчитывает, что ООН приложит усилия для кардинального решения вопроса о выдаче виз США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что власти США занимаются визовыми махинациями уже в промышленных масштабах. В частности, они либо не выдают визы, либо дают их в момент, когда зарывается регистрация на последний рейс.
Захарова заявила, что Москва расценивает такие действия Вашингтона как возмутительный акт самоуправства и пренебрежение нормами межгосударственного взаимодействия. В МИД РФ рассчитывают, что секретариат ООН и его профильные структуры приложат усилия для выправления ситуации.
Ранее Захарова анонсировала ответ на невыдачу виз журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.