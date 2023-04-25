Китайские ученые выяснили, как картофель фри влияет на психическое здоровье

Китайские ученые выявили закономерность между депрессией и картошкой фри. Об этом сообщает Planet Today.
Всем давно известно о негативном влиянии картофеля фри на здоровье, но это только с точки зрения набора веса из-за большого содержания жира и всех сопутствующих болезней. Ученые из Китая раскрыли еще одну негативную сторону употребления блюда. Оказывается, всеми любимый продукт вредит психическому здоровью.
Исследователи из китайского Ханчжоу провели эксперимент. В ходе него стало ясно, что злоупотребляющие блюдом люди намного чаще находятся в тревожном или депрессивном состоянии нежели те, кто отдает предпочтение здоровой пище.
«Риски развития подобных отклонений у них оказались, соответственно, на 12 и 7 процентов выше», – пишут СМИ.
Такое влияние на нервную систему и психику картошка фри оказывает из-за акриламидов, которые образуются в процессе жарки. Однако ученые пока не выяснили, что является первопричиной: это неправильная еда провоцирует депрессию или наоборот.
Ранее нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения. Чтобы выбрать правильный плод, нужно обратить внимание на его размер и внешний вид.