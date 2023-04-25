Китайские ученые выяснили, как картофель фри влияет на психическое здоровье

Всем давно известно о негативном влиянии картофеля фри на здоровье, но это только с точки зрения набора веса из-за большого содержания жира и всех сопутствующих болезней. Ученые из Китая раскрыли еще одну негативную сторону употребления блюда. Оказывается, всеми любимый продукт вредит психическому здоровью.