Посол Сирии в Алжире поблагодарил президента Теббуна за эвакуацию граждан своей страны из Судана

Алжир, 25 апреля. Посол Сирии в Алжире Намир аль-Ганим выразил искреннюю благодарность президенту АНДР Абдельмаджиду Теббуну за оказанную помощь в эвакуации 22 человек из Судана, пишут арабские СМИ.