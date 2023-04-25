Посол Сирии в Алжире поблагодарил президента Теббуна за эвакуацию граждан своей страны из Судана

Алжир, 25 апреля. Посол Сирии в Алжире Намир аль-Ганим выразил искреннюю благодарность президенту АНДР Абдельмаджиду Теббуну за оказанную помощь в эвакуации 22 человек из Судана, пишут арабские СМИ.
Военно-воздушные силы североафриканской республики осуществили транспортировку граждан из международного аэропорта города Порт-Судан.
«Мы не забываем о поддержке Алжиром Сирии в ее жестоком испытании, а также о его позиции и настаивании на том, чтобы государство Ближнего Востока приняло участие в арабском саммите», — заявил Аль-Ганим после встречи с президентом Теббуном.
Посол также выразил обеспокоенность происходящими вооруженными столкновениями в Хартуме.
«Сирийская Арабская Республика с тревогой следит за текущими событиями в братском Судане и желает его народу безопасности и стабильности», — добавил Аль-Ганим.
Глава АНДР Абдельмаджид Теббун призвал международное сообщество предпринять совместные усилия, направленные на прекращение боевых действий в Судане.