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Канадец скончался после 12 пластических операций ради схожести с k-pop звездой

Происшествия
Канадец скончался после 12 пластических операций ради схожести с k-pop звездой

Канадский актер Сент фон Колуччи умер в 22-летнем возрасте после множественных пластических операций ради схожести с популярным певцом группы BTS Чимином. Об этом сообщил MailOnline.

Причиной смерти стали осложнения после операции, которая была сделана несколькими месяцами ранее. Артисту ввели имплантат в челюсть, который со временем не прижился. У Колуччи случилось заражение крови.

Как сообщает директор актера, за последний год Сент сделал себе 12 операций по изменению внешности. Он хотел стать похожим на Чимина для одного проекта американского сервиса. В сумме операции обошлись Колуччи 220 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что английский актер театра и телевидения Дэйл Микс скончался на 48-ом году жизни.
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