Канадец скончался после 12 пластических операций ради схожести с k-pop звездой

Канадский актер Сент фон Колуччи умер в 22-летнем возрасте после множественных пластических операций ради схожести с популярным певцом группы BTS Чимином. Об этом сообщил MailOnline.
Причиной смерти стали осложнения после операции, которая была сделана несколькими месяцами ранее. Артисту ввели имплантат в челюсть, который со временем не прижился. У Колуччи случилось заражение крови.
Как сообщает директор актера, за последний год Сент сделал себе 12 операций по изменению внешности. Он хотел стать похожим на Чимина для одного проекта американского сервиса. В сумме операции обошлись Колуччи 220 тысяч долларов.
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