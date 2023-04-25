Видео из охваченного пожаром поселка Сосьва в Свердловской области появилось в Сети

Очевидцы запечатлели охваченный пламенем поселок Сосьва в Свердловской области, где горят около 50 строений. Видео с места событий опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как в населенном пункте полыхает множество домов. Некоторые из строений почти полностью уничтожены пожаром. При этом пламя продолжает перекидываться на здания.
В населенном пункте объявлен режим ЧС. Авиация сбросила уже 36 тонн воды, чтобы потушить масштабный пожар. К борьбе с пламенем привлечены 60 человек и 14 единиц техники, сообщили в МЧС России.