Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Производители куклы Барби компания Mattel представили первую игрушку с синдромом Дауна в своем ассортименте. Как сообщает издание ABC News, ее разрабатывали вместе с Национальным обществом людей с синдромом Дауна.
Глава организации Кайла Маккеон заявила о том, что куклу старались сделать максимально приближенной к чертам реально существующих людей с этим диагнозом. Она ниже ростом, а глаза, нос и рот немного меньше. Платье игрушки выполнено в цветах символа движения за распространение информации о заболевании. На ногах она носит специальные приспособления, которые нередко нужны людям с синдромом Дауна.
«Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня», – отметила Маккеон, также страдающая этим заболеванием.
Кукла Барби стала культовой игрушкой. В 2023 году состоится премьера фильма, посвященного ей. Как заявила актриса Марго Робби, после прочтения сценария она не была уверена в том, что съемки начнутся.