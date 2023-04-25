Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Глава организации Кайла Маккеон заявила о том, что куклу старались сделать максимально приближенной к чертам реально существующих людей с этим диагнозом. Она ниже ростом, а глаза, нос и рот немного меньше. Платье игрушки выполнено в цветах символа движения за распространение информации о заболевании. На ногах она носит специальные приспособления, которые нередко нужны людям с синдромом Дауна.