ООН усиленно занимается вопросом экспорта аммиачных удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Кроме того, он отметил, что организация планирует продвигать вопрос торговли российскими продуктами и удобрениями. Дюжаррик отметил, что данный вопрос является частью черноморской зерновой сделки.
«Мы продолжаем усердную работу над запуском трубопровода для аммиачных удобрений», — заявил представитель генсека ООН.
Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки. Он отметил, что Украинская сторона использует ее для нанесения ударов по Крыму и покупки оружия.