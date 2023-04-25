Два человека пострадали в США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе

При взрыве на нефтеперерабатывающе предприятии в американском штате Иллинойс пострадали два человека, сообщает местный канал NBC Chicago.
Источники канала сообщили, что взрыв произошел на заводе компании Seneca Petroleum. Местная пожарная служба сообщила, что возгорание удалось локализовать. Отмечается, что в борьбе с огнем пришлось задействовать все городские противопожарные расчеты.
Ранее RT сообщал о пожаре на складе пластиковых изделий в Индиане. Власти штата призвали жителей не открывать окна из-за опасности отравления токсичными продуктами горения.