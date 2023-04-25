Режим ЧС объявлен в Свердловской области: огнем охвачены около 50 домов в поселке Сосьва

Порядка 50 строений охвачены пламенем в поселке Сосьва, расположенном в Свердловской области. Бороться с огнем приходится как с земли, так и с воздуха.
В населенном пункте объявлен режим ЧС. Авиация сбросила уже 36 тонн воды, чтобы потушить масштабный пожар. К борьбе с пламенем привлечены 60 человек и 14 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. Для жителей поселка подготовили пункт временного размещения, говорится в сообщении МЧС России.
Ранее стало известно, что пожары вспыхнули еще в двух поселках региона. В Таежном загорелась 21 постройка. Пламя также уничтожает десятки домов в населенном пункте Висим.