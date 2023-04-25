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Итальянцы в День освобождения страны от фашизма провели шествие с георгиевскими лентами на улицах Милана

Общество
Итальянцы в День освобождения страны от фашизма провели шествие с георгиевскими лентами на улицах Милана

Итальянцы сегодня провели праздничное шествие в Милане в честь Дня освобождения Италии от фашизма и немецкой оккупации, передает Telegram-канал Mash.

Местные жители впервые организовали шествие, которое сравнимо с российским Бессмертным полком. Люди заполонили улицы Милана со знаменами победы, георгиевскими лентами, советской атрибутикой, итальянскими триколорами и флагами, символизирующими мир.

Поводом для проведения такого масштабного мероприятия стал День освобождения Италии от фашизма и немецкой оккупации. Годовщина праздника ежегодно отмечается 25 апреля. Он посвящен победе итальянского движения сопротивления против нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что в молдавской столице организуют мероприятия, посвященные Дню Победы. 9 мая в Кишиневе пройдут Марш памяти и шествие «Бессмертного полка».
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