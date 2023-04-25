Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

Российские регионы продолжают страдать от регулярных обстрелов со стороны украинских формирований. В течение прошлой недели противник ежедневно открывал огонь по населенным пунктам Брянской, Белгородской и Курской областей.
Белгородская область
В субботу, 22 апреля ВСУ обстреляли поселок Новая Таволжанка, повредив линии электропередач и несколько частных домов.
«Пострадавших нет. Разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады», — сообщил в своем Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
На следующий день под удар украинской артиллерии попали населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городского округов. В поселке Сподарюшино в результате удара был разрушен частный дом и хозяйственные постройки. В селе Муром, которое стало целью украинских формирований дважды за день, повреждения получили несколько домовладений — там были выбиты окна, посечены осколками крыши и фасады.
С начала недели украинские формирования продолжили наносить удары по населенным пунктам Белгородчины.
В понедельник два дома и легковой автомобиль были повреждены при обстреле хутора Мухин Шебекинского городского округа.
Позже в этот же день ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Был нанесен урон нескольким домам и линии электропередач.
Кроме того, вражеский беспилотник попытался атаковать вышку связи в поселке Красное. По предварительным данным, в ходе инцидента инфраструктурный объект не пострадал.
Во вторник, 25 апреля, под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. В результате инцидента был нанесен ущерб нескольким домам, повреждения получила линия электропередач.
Также прилеты были зафиксированы в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего обесточенными оказались несколько населенных пунктов.
«Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек», — сообщил глава региона.
Курская область
Неспокойной оставалась обстановка и в Курской области. 21 апреля украинские формирования при помощи БПЛА атаковали гражданскую спецтехнику, проводившую фортификационные работы близ границы. Повреждения получил трактор, его водитель не пострадал.
Кроме того, как сообщил губернатор области Роман Старовойт, пограничникам удалось сбить еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Суджанский район.
На следующий день массированному обстрелу подвергся Рыльский район — противник выпустил более 20 снарядов, повредив линии электропередач.
«Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», — сообщил губернатор.
Брянская область
В четверг, 20 апреля» ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по деревне Ломаковка. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В пятницу враг при помощи БПЛА атаковал город Клинцы, причинив частичные разрушения в одном из жилых домов.
К счастью, за прошедшую неделю украинские обстрелы не привели к жертвам среди мирного населения, нанеся лишь материальный ущерб.