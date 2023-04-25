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Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

Весь мир
Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

Российские регионы продолжают страдать от регулярных обстрелов со стороны украинских формирований. В течение прошлой недели противник ежедневно открывал огонь по населенным пунктам Брянской, Белгородской и Курской областей.

Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

Белгородская область

В субботу, 22 апреля ВСУ обстреляли поселок Новая Таволжанка, повредив линии электропередач и несколько частных домов.

«Пострадавших нет. Разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады», — сообщил в своем Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

На следующий день под удар украинской артиллерии попали населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городского округов. В поселке Сподарюшино в результате удара был разрушен частный дом и хозяйственные постройки. В селе Муром, которое стало целью украинских формирований дважды за день, повреждения получили несколько домовладений — там были выбиты окна, посечены осколками крыши и фасады.

t.me/vvgladkov
t.me/vvgladkov

С начала недели украинские формирования продолжили наносить удары по населенным пунктам Белгородчины.

В понедельник два дома и легковой автомобиль были повреждены при обстреле хутора Мухин Шебекинского городского округа.

Позже в этот же день ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Был нанесен урон нескольким домам и линии электропередач.

Кроме того, вражеский беспилотник попытался атаковать вышку связи в поселке Красное. По предварительным данным, в ходе инцидента инфраструктурный объект не пострадал.

Во вторник, 25 апреля, под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. В результате инцидента был нанесен ущерб нескольким домам, повреждения получила линия электропередач.

Также прилеты были зафиксированы в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего обесточенными оказались несколько населенных пунктов.

«Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек», — сообщил глава региона.

Курская область

Неспокойной оставалась обстановка и в Курской области. 21 апреля украинские формирования при помощи БПЛА атаковали гражданскую спецтехнику, проводившую фортификационные работы близ границы. Повреждения получил трактор, его водитель не пострадал.

t.me/gubernator_46
t.me/gubernator_46

Кроме того, как сообщил губернатор области Роман Старовойт, пограничникам удалось сбить еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Суджанский район.

t.me/gubernator_46
t.me/gubernator_46
t.me/gubernator_46

На следующий день массированному обстрелу подвергся Рыльский район — противник выпустил более 20 снарядов, повредив линии электропередач.

«Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», — сообщил губернатор.

Брянская область

В четверг, 20 апреля» ВСУ выпустили 12 минометных снарядов по деревне Ломаковка. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В пятницу враг при помощи БПЛА атаковал город Клинцы, причинив частичные разрушения в одном из жилых домов.

К счастью, за прошедшую неделю украинские обстрелы не привели к жертвам среди мирного населения, нанеся лишь материальный ущерб.
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