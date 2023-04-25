Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 20 по 25 апреля

На следующий день под удар украинской артиллерии попали населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городского округов. В поселке Сподарюшино в результате удара был разрушен частный дом и хозяйственные постройки. В селе Муром, которое стало целью украинских формирований дважды за день, повреждения получили несколько домовладений — там были выбиты окна, посечены осколками крыши и фасады.