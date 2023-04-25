Великобритания сняла с себя ответственность за использование Украиной снарядов с обедненным ураном

Киев получил от Лондона тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая боеприпасы с обедненным ураном. Об этом говорится в заявлении заместителя британского министра обороны Джеймса Хиппи.
Ранее в ведомство поступил запрос от парламентария Кенни Макаскилла, представляющего шотландскую партию «Альба». Политик попросил разъяснить ситуацию вокруг поставок вооружений в зону конфликта.
После этого стало известно, что Соединенное королевство снабдило украинскую армию тысячами снарядов с обедненным ураном. Однако, по словам Хиппи, английское правительство не планирует следить за их использованием.
«Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», — подчеркнул замглавы ведомства.
При этом Лондон не брал на себя обязательств по ликвидации возможных последствий от применения данного вида боеприпасов, добавил он.
Ранее сообщалось, что немецкие компании будут судиться по вопросу интеллектуальных прав на танки Leopard 2. Речь идет о фирмах Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.