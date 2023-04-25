Полиция Петербурга раскрыла коррупционную схему в налоговой сфере Ленобласти

Главу фирмы по оказанию бухгалтерских услуг в Ленинградской области задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил ФАН начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник внутренней службы Вячеслав Степченко.
Сотрудники экономической полиции 25 апреля вместе с коллегами из ФСБ задержали 51-летнюю руководительницу фирмы по оказанию бухгалтерских услуг и налоговому консультированию. Выяснилось, что она неоднократно получала деньги от предпринимателей, которые якобы передавала одному из руководителей налоговой службы области за решение вопросов в ходе проверок.
Были установлены два факта: получение девяти миллионов рублей от представителя крупной строительной компании и 300 тысяч рублей от генерального директора организации, занимающейся разработкой программного обеспечения.
Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Проводятся обыски по месту жительства бизесвумен, а также в помещениях налоговой службы и по месту жительства вероятной получательницы взяток.
Ранее судью из Алтайского края приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки.