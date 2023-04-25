Полиция Петербурга раскрыла коррупционную схему в налоговой сфере Ленобласти

Сотрудники экономической полиции 25 апреля вместе с коллегами из ФСБ задержали 51-летнюю руководительницу фирмы по оказанию бухгалтерских услуг и налоговому консультированию. Выяснилось, что она неоднократно получала деньги от предпринимателей, которые якобы передавала одному из руководителей налоговой службы области за решение вопросов в ходе проверок.