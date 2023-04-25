Москвичка бросила полугодовалого сына с девятилетней сестрой и уехала в отпуск

В Москве мать оставила двоих малолетних детей в квартире и уехала в неизвестном направлении.
Как сообщает канал 112, позже женщина сообщила мужу Дмитрию, что дети дома одни, а она «уже далеко». Авторы канала сообщают, что мужчина с февраля живет отдельно от семьи. Приехав домой, Дмитрий обнаружил своего шестимесячного сына с девятилетней дочерью одних.
Как рассказал отец детей, его супруга Вероника иногда устраивала подобные выезды для «перезагрузки». Правда в этот раз в отношении женщины будет проведено расследование по подозрению в оставлении детей в опасности.
Ранее RT сообщал о двухлетней девочке, которая выжила после падения с девятого этажа в Москве.