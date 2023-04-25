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Москвичка бросила полугодовалого сына с девятилетней сестрой и уехала в отпуск

Происшествия
Москвичка бросила полугодовалого сына с девятилетней сестрой и уехала в отпуск

В Москве мать оставила двоих малолетних детей в квартире и уехала в неизвестном направлении.

Как сообщает канал 112, позже женщина сообщила мужу Дмитрию, что дети дома одни, а она «уже далеко». Авторы канала сообщают, что мужчина с февраля живет отдельно от семьи. Приехав домой, Дмитрий обнаружил своего шестимесячного сына с девятилетней дочерью одних.

Как рассказал отец детей, его супруга Вероника иногда устраивала подобные выезды для «перезагрузки». Правда в этот раз в отношении женщины будет проведено расследование по подозрению в оставлении детей в опасности.

Ранее RT сообщал о двухлетней девочке, которая выжила после падения с девятого этажа в Москве.
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