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Аллерголог Феденко рассказала об отличиях атопического дерматита от экземы

Общество
Аллерголог Феденко рассказала об отличиях атопического дерматита от экземы

Люди нередко путают атопический дерматит и экзему, однако эти кожные недуги имеют абсолютно разную природу, предупредила врач-аллерголог, профессор Елена Феденко.

Экзема не имеет ничего общего с аллергией, рассказала специалист. К тому же, данным заболеванием занимаются только дерматологи.

Атопический дерматит, в свою очередь, медики относят к аллергическим болезням кожи. При недуге возникают хронические высыпания, которые поражают всю поверхность кожи.

«Больные испытывают очень сильный зуд, у них нарушен сон, часто утрачена трудоспособность, заболевание существенно ухудшает качество жизни», — приводит слова профессора «Газета.RU».

Дерматовенеролог и косметолог Елена Линева ранее объяснила, почему на теле появляются прыщи. Повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к половым гормонам, по ее словам, может привести к воспалениям.
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