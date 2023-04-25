Аллерголог Феденко рассказала об отличиях атопического дерматита от экземы

Люди нередко путают атопический дерматит и экзему, однако эти кожные недуги имеют абсолютно разную природу, предупредила врач-аллерголог, профессор Елена Феденко.
Экзема не имеет ничего общего с аллергией, рассказала специалист. К тому же, данным заболеванием занимаются только дерматологи.
Атопический дерматит, в свою очередь, медики относят к аллергическим болезням кожи. При недуге возникают хронические высыпания, которые поражают всю поверхность кожи.
«Больные испытывают очень сильный зуд, у них нарушен сон, часто утрачена трудоспособность, заболевание существенно ухудшает качество жизни», — приводит слова профессора «Газета.RU».
Дерматовенеролог и косметолог Елена Линева ранее объяснила, почему на теле появляются прыщи. Повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к половым гормонам, по ее словам, может привести к воспалениям.