Суд санкционировал арест матери-убийцы младенца в туалете поезда до 24 июня

Суд вынес решение об аресте до 24 июня матери младенца, тело которого было найдено в туалете поезда на МЦК. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Сообщается, что суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня текущего года. Ей было предъявлено обвинение по статье 105 УК России (убийство малолетнего).
Ранее следствие установило, что убийцей младенца была его мать 1998 года рождения, которая родила его в туалете вагона МЦК. После появления на свет она нанесла ранения ребенку в области шеи, а во рту у него был оставлен сверток препятствовавший дыханию.