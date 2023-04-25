Екатеринбуржец рискует заплатить штраф или отправиться в тюрьму за оскорбление ребенка в шапке с буквой «Z»

Жителю Екатеринбурга, оскорбившему несовершеннолетнего в одежде с символикой спецоперации, грозит крупный денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» в отношении мужчины 1966 года рождения. Во время прогулки по городу он обругал 12-летнего мальчика, на голове которого красовалась шапка с буквой «Z».
Гражданин попытался совершить ряд противоправных действий, однако сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Теперь его могут обязать выплатить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а также отправить на исправительные работы.
Кроме того, обвиненному грозит тюремный срок. По данным источника, житель Екатеринбурга рискует попасть за решетку максимум на пять лет.
Ранее суд вынес приговор 41-летней женщине из горда Орел, которая жестоко убила сожителя во время бытовой ссоры. Злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила мужчину бензином и подожгла.