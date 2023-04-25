Врач Владимир Зайцев: если ковырять в носу слишком долго, в нем может появиться дыра

Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, что будет, если долгое время ковырять в носу. По мнению специалиста, миф о «дырке» из-за неприятной привычки – правда.
Врач предостерег россиян от таких повадок. Она может привести к истончению слизистой. Также человек будет страдать постоянными кровотечениями. В результате постоянного взаимодействия с полостями носа, между ними может появиться дыра.
«Поначалу кровотечения будут небольшими, после они начнут усиливаться, а затем перейдут в стадию, когда остановить их будет практически невозможно», – отметил эксперт.
Зайцев также объяснил причину, по которой хочется ткнуть палец в нос. Проблема заключается в слизи, которая раздражает перегородку. Ее хочется убрать, но вместо этого человек делает только хуже.
Нередко большое количество слизи скапливается из-за ОРВИ или аллергии. Ранее врач Яна Бычкова объяснила, как отличить эти два типа насморка.