Психолог Светлана Морозова поделилась секретом, как вырастить дочек здоровыми и счастливыми

Как правильно воспитывать девочку? На чем стоит делать уклон и где скрыты потаенные важные моменты? Об этом в День дочери ФАН рассказала психолог Светлана Морозова.
25 апреля в России традиционно отмечается День дочери. Праздник призван усилить внимание общественности на проблемах девочек, в частности девочек-подростков. Психологи давно говорят о том, что воспитывать здоровую и гармоничную личность нужно именно с детства. Но как это делать?
Личные границы, принятие и самоценность
По словам детского психолога Светланы Морозовой, «гармоничная личность» состоит из многих факторов. Сюда относится и умение человека настаивать на своем и не бояться, что он будет «выброшен» из общества сверстников.
Специалист ратует за то, чтобы здоровыми личностями вырастали все: и девочки, и мальчики. Однако, подход в воспитании им нужен все-таки разный. 25 апреля, в честь Дня дочери психолог поделилась с корреспондентом ФАН тем, как необходимо воспитывать девочку, чтобы она выросла здоровой, счастливой и женственной.
По словам специалиста, когда родители воспитывают девочку, необходимо прежде всего помнить о нескольких вещах. Важно рассказывать ей о личных границах, о принятии и об ее уникальности.
«В воспитании девочки важен уклон на то, чтобы она понимала про свое тело, про свои границы. Чтобы принимала свои особенности, если они есть, и не атаковала себя», — считает детский психолог.
Всегда (когда хочешь) говори «нет»
Морозова убеждена: и для девочек, и для мальчиков очень полезно, чтобы в семье они умели говорить «нет», и знали, чего действительно хотят. Зачастую бывает так, что родители заставляют ребенка надевать ту или иную одежду, или есть ту или иную еду, которую он не хочет. Но, по утверждениям специалиста, детям нужно получать опыт отказа. Так, если девочка говорит: «Я не хочу, я не надену это, я не буду», — то это лишь хорошо.
«Важно, чтобы дети получали опыт, когда они не согласны с чем-то и чего-то не хотят. Очень часто родители сопротивляются и давят на детей. Я думаю, что если мы говорим про то, чтобы девочке было безопасно в обществе, то для нее очень важно, чтобы она с самого детства понимала границы своего тела: что только она сама может разрешение или не разрешение дотронуться до себя и так далее», — рассказала эксперт Морозова.
Психолог убеждена: все это даст девочке возможность прочувствовать опору и научиться говорить «нет». Важно, чтобы девочка могла настаивать на том, что ей что-то не подходит или не нравится.
«Важно чувство, когда я могу спокойно сказать "нет", и меня никто не отвергнет — родители не отвергнут, а потом не отвернутся сверстники», — отметила эксперт.
«Впоследствии это может быть и применительно к тому, что ей не захочется попробовать наркотики или другие запрещенные препараты. Это очень важный навык, чтобы человек мог сказать: "Нет, я не буду"», — делится Светлана Морозова.
Гармоничная личность знает собственное тело и хорошо относится к нему. У нее адекватная самооценка, такой человек убежден, что он нормальный и вообще достоин жизни, объясняет психолог. По словам Морозовой, ему не нужно доказывать кому-то, что он хороший: человек понимает свою изначальную ценность по факту рождения.
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