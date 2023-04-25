Психолог Светлана Морозова поделилась секретом, как вырастить дочек здоровыми и счастливыми

Морозова убеждена: и для девочек, и для мальчиков очень полезно, чтобы в семье они умели говорить «нет», и знали, чего действительно хотят. Зачастую бывает так, что родители заставляют ребенка надевать ту или иную одежду, или есть ту или иную еду, которую он не хочет. Но, по утверждениям специалиста, детям нужно получать опыт отказа. Так, если девочка говорит: «Я не хочу, я не надену это, я не буду», — то это лишь хорошо.