ФАН выяснил, почему грузинская певица Тамара Гвердцители не хочет обрывать связи с Россией

Грузинская певица Тамара Гвердцители выступила против СВО, однако не спешит разрывать связи с Россией. В этом убедились журналисты ФАН, разузнавшие подробности о деятельности исполнительницы.
Так, несмотря на заявления о прекращении деятельности до завершения спецоперации, она не ликвидировала свое ИП. Компания «Студия Тамары Гвердцители» также продолжает работать.
Немало интереса представляет и концерт в Большом концертном зале. Сумма договора составила более 1 млн рублей. Речь идет не о сольном концерте, а нескольких песнях в сборнике. Всего артистка заключила госконтрактов на сумму более 7 млн рублей.
Такие заработки нельзя сравнить с планируемым туром по США. За него она получит не более, чем за два концерта в БКЗ. При этом ей придется петь все мероприятие. Большинство композиций будут на русском.
Ранее стало известно, что стоимость билетов на концерт певицы составит от 75 до 125 долларов. Ценник за корпоративы и другие подобные мероприятия начинается от 50 тыс. евро, не учитывая райдера.