Сотрудники Росгвардии арестовали двух братьев за передачу Украине данных о ВС РФ

Правоохранители задержали двух жителей Мелитополя за передачу ВСУ сведений о российских военных.
Как сообщает РИА Новости, братья Виталий и Максим Кутровские собирали данные в чат-боте Telegram-канала, связанного с Киевом. Украинские кураторы обещали арестованным вознаграждение в 10 тысяч гривен.
Мужчины рассказали, что успели передать Киеву данные четырех военнослужащих. Также они сообщили, что раскаиваются в своих действиях.
«Я прощу прощения у всех, кто был вовлечен. Я сожалею очень сильно», — заявил один из братьев.
В Росгвардии сообщили, что по итогам доследственной проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанных.
Ранее RT сообщил о задержании сотрудника охранного предприятия, который планировал вступить в ряды ВСУ.