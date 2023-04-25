Глава департамента МИД РФ Лукашик: большая часть государств поддерживают Москву

Большинство стран-участников БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений готовы высказать поддержку России несмотря на давление со стороны стран Запада. Об этом заявил глава департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Александр Лукашик.
Дипломат заявил, что большинство стран в мире согласно с подходами России и разделяет их, невзирая на давление со стороны Запада. Кроме того РФ будет опираться на свое членство в международных организациях, которые включают в себя дружественные государства.
«Концепция внешней политики нацеливает нас на формирование условий для отказа от коллективного Запада, от антироссийского курса, и выход на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников», — заявил Лукашик
Чиновник добавил, что Россия остается одни из центров многополярного мира. Кроме того РФ готова отстаивать как собственный суверенитет, так и принцип невмешательства в дела союзников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал на заседании Совбеза ООН остановить угрозу нового арабо-израильского конфликта. Глава ведомства также отметил, что целью мероприятия является привлечение внимания к беспрецедентному росту напряженности и насилия на Ближнем Востоке.