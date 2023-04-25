Глава МВД Молдавии Ревенко в ответ на запрет въезда в Россию: «Я не собиралась и не собираюсь ехать в РФ»

Ревенко заявила, что никогда не собиралась и не планирует посещать Российскую Федерацию. Решение о запрете министру въезжать на территорию России связано с тем, что ранее главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в аэропорт Кишинева и развернули его самолет. После этого российского посла в Молдавии Олега Васнецова без объяснения причин выслали из страны.