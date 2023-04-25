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Глава МВД Молдавии Ревенко в ответ на запрет въезда в Россию: «Я не собиралась и не собираюсь ехать в РФ»

Политика
Глава МВД Молдавии Ревенко в ответ на запрет въезда в Россию: «Я не собиралась и не собираюсь ехать в РФ»

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала запрет въезда в Россию, передает радио Sputnik со ссылкой на источники.

Ревенко заявила, что никогда не собиралась и не планирует посещать Российскую Федерацию. Решение о запрете министру въезжать на территорию России связано с тем, что ранее главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в аэропорт Кишинева и развернули его самолет. После этого российского посла в Молдавии Олега Васнецова без объяснения причин выслали из страны.

В ответ на неправомерные действия Кишинева Россия ввела ряд запретов для молдавских дипломатов. Так, депутат от правящей молдавской партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп заявил, что Москва запретила ему, его коллеге Олесе Стамате и главе МВД страны въезжать на свою территорию.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила дипломатов, разжигающих рознь в обществе, высылкой из России.
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