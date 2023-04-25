Сотрудники зоопарка в Иркутске готовят трехмесячного медвежонка к жизни на воле

Трехмесячный медвежонок Винни поступил в Сибирский зоопарк вместе со своим братом по кличке Байкал. Однако косолапых сразу разделили во избежание конфликтов. Одного отправили в реабилитационный центр Листвянки, а второй остался в Сибирском зоопарке в Иркутске.
Медвежата родились в неволе, поэтому, прежде чем животных отпустят в естественные условия обитания, они должны набрать вес и пройти реабилитацию.
«Когда они приезжают к нам в полуторамесячном, трехмесячном возрасте, мы выкармливаем их дома из бутылочки детской смесью, после чего перевозим в городской филиал и переводим на самостоятельное кормление, там они начинают есть кашку, яйца», — рассказал сотрудник парка Андрей Абрамов.
Когда медвежата привыкнут к более взрослой пище, наступит финальный этап адаптации перед выпуском на волю.
«Здесь мы учим их заниматься собирательством: в условиях выгула мы раскидываем разную пищу — яблоки, корма разные. И они ходят и своим уникальным нюхом это все под снегом раскапывают, ищут и, соответственно, кушают, добывают себе пропитание», — пояснил сотрудник зоопарка.
Медвежат выпускают на волю до начала зимовки, чтобы они могли подготовиться к спячке.
«Как это происходит: медвежата приехали, немножко адаптировались, пришли в себя. Затем идут в лес, начинают добывать самостоятельно пищу, учатся. После чего начинают копать берлогу сами, ложатся спать. И когда они проснутся по весне, то, я вас уверяю, человека они уже не вспомнят», — заверил Абрамов.
Винни проживет в центре реабилитации до осени. Если к этому моменту он наберет необходимую массу, то сможет начать самостоятельную жизнь в лесу.