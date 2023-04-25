Сотрудники зоопарка в Иркутске готовят трехмесячного медвежонка к жизни на воле

Трехмесячный медвежонок Винни поступил в Сибирский зоопарк вместе со своим братом по кличке Байкал. Однако косолапых сразу разделили во избежание конфликтов. Одного отправили в реабилитационный центр Листвянки, а второй остался в Сибирском зоопарке в Иркутске.