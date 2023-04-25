Рафаэль Ордуханян: отправляя украинцев на убой, Запад освобождает Украину для своего заселения

Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», к каким последствиям для США приведет провал планируемого контрнаступления ВСУ.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовят целые батальоны украинских солдат за пределами страны по так называемому комбинированному вооруженному маневру. Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин считает, что под этим термином американский адмирал понимает комбинированные маневры остатков ВСУ после разгрома, которому они подвергнутся в результате планируемого контрнаступления.
Академик РАВН уверен, что ВСУ обречены на провал, если они ввяжутся в авантюру с наступлением, к которому их подталкивают американцы.
«Смотрите, авиации у них нет, ВМС Украины на Черном море отсутствует, они могли бы оказать ВСУ огневую поддержку со стороны Черного моря, гиперзвуковых систем нет, эффективной системы противоракетной обороны нет. Сейчас появились несколько единиц системы «Пэтриот», но это даже не капля в море, а пылинка в океане, потому что, чтобы обеспечить мощную ПВО, нужно несколько дивизионов «Пэтриот», не считая обслуживающих систем, РЛС, командных и управленческих структур. А у нас все это есть, поэтому у нас будет супер комбинированная маневренная война, которая приведет к полному разгрому ВСУ», — заявил Владимир Козин.
Именно потому, что в Киеве понимают абсурдность наступления ВСУ, его сроки все время сдвигаются, считает академик РАВН. По его мнению, командование ВСУ знает, что ВС РФ уничтожит всю их группировку полностью, и у них не останется эффективных вооруженных сил.
«Украинская армия прекратит полностью свое существование», — отметил Владимир Козин.
Тактику ВСУ и их западных кураторов в текущей ситуации эксперт оценивает как стремление затянуть конфликт в преддверии предстоящих выборов в США. Не имея достаточных ресурсов, чтобы противостоять российским войскам, командование ВСУ бросает на верную смерть неподготовленных бойцов и офицеров. По словам академика РАВН, у воюющих солдат и офицеров ВСУ очень слабая мотивация, потому что они понимают, что являются пешками в игре западных и киевских элит против России.
«Они понимают, что две республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области, а также Крым исторически являются территориями РФ. В 1920-е Ленин отдал Украине Донбасс, позже Хрущев отдал Крым. Это не их территории, поэтому они уничтожают их безжалостно, даже чисто гражданские объекты: жилые дома, больницы и т.д.», — пояснил Владимир Козин.
Комментируя публикацию американского информационного ресурса Politico о том, что в Белом доме опасаются последствий, если контрнаступление окажется провальным, эксперт отметил, что им есть чего опасаться. По его словам, итогом авантюрной комбинированной украинско-натовской вооруженной агрессии против РФ станет поражение Байдена на следующих президентских выборах и падение авторитета НАТО во всем мире.
«НАТО испытает глубочайшее плачевное унижение за всю свою долгую историю. 31 государство Европы вместе с США получат такой удар поддых, после которого они долгое время не оправятся ни в политическом, ни в ментальном, ни в военном проявлении», — заявил Владимир Козин.
Третьим итогом так называемого контрнаступления ВСУ станет уничтожение украинской армии. Киев будет вынужден будет подписать акт о безоговорочной капитуляции, РФ как держава-победительница поставит ему очень жесткие условия, оставив только полицейские формирования для обеспечения порядка в стране, считает эксперт.
«Украинская армия уже никогда не будет иметь тяжелые виды вооружения, флот, ударную авиацию, противоракетные системы. Украина никогда не вступит в НАТО и не создаст свое собственное ядерное оружие и не приобретет его на стороне», — отметил Владимир Козин.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что администрация США заставляет киевский режим наступать потому, что хочет получить отсрочку в необходимости отчитываться перед американцами за потраченные на Украину деньги. По его словам, американские власти думали, что война против РФ на Украине будет легкой прогулкой, но сейчас прекрасно понимают, что невольно втянулись в глобальный конфликт, за который придется отвечать перед американцами и мировым сообществом.
«Общественному мнению стоит в ближайшее время спросить: а куда вы сотни миллиардов долларов потратили? Ответа не будет, если не будет там успеха. Поэтому в топку этого противостояния бросаются и украинцы, и поляки, и все, кто там сейчас находится. На карту поставлено гораздо больше, в понимании американцев, чем жизни людей — это репутация англосаксов», — заявил Рафаэль Ордуханян.
Помимо достижения геополитических целей, западные элиты решают на Украине еще ряд задач. По мнению политолога, они совсем не заинтересованы в получение такого обременительного груза как независимая Украина. В их задачи входит освобождение территории Украины от многомиллионного украинского населения, чтобы потом заселить их выходцами из европейских стран.
«Я согласен с мнением очень многих моих коллег с Украины, которые утверждают, что сейчас идет массовый набор в западных областях Украины для того, чтобы расчистить территорию для поглощения ее Польшей. Там совершенно другая игра идет. Зеленский, этот клоун, он еще не это понял, он, как говорится, мальчик еще по сравнению с теми зубрами, которые вокруг него стоят», — отметил Рафаэль Ордуханян.
По мнению политолога, Зеленского приговорили на заклание как рождественского поросенка. Ему разрешают кричать, выступать в Конгрессе США, прощают небритую физиономию и фуфайку вместо костюма только потому, что дни его сочтены, и скоро он окажется на праздничном столе в зажаренном виде. Англосаксы также повели себя с Горбачевым в конце 1980-начале 1990-х годов, пообещав мирное существование с СССР в обмен на вывод своих войск из Восточной Европы.
«Сейчас с Зеленским и Украиной разыгрывается аналогичная карта», — заявил Рафаэль Ордуханян.
США, по словам политолога, хотят удержать в своем распоряжении хоть небольшой плацдарм на Украине, чтобы использовать его для дестабилизации ситуации в приграничных районах РФ в дальнейшем. Успехом для них будет даже такая ситуация, когда под протекторат Польши отойдет маленький осколок западных областей Украины. Здесь они организуют такую украинскую республику, которая будет головной болью России на многие десятилетия, считает Рафаэль Ордуханян.