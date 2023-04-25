Рафаэль Ордуханян: отправляя украинцев на убой, Запад освобождает Украину для своего заселения

По мнению политолога, Зеленского приговорили на заклание как рождественского поросенка. Ему разрешают кричать, выступать в Конгрессе США, прощают небритую физиономию и фуфайку вместо костюма только потому, что дни его сочтены, и скоро он окажется на праздничном столе в зажаренном виде. Англосаксы также повели себя с Горбачевым в конце 1980-начале 1990-х годов, пообещав мирное существование с СССР в обмен на вывод своих войск из Восточной Европы.