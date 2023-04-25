ФСБ через суд запросила арест россиянина Довганя по делу о госизмене

ФСБ обратилась в суд с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.
В обращении говорится, что речь идет о деле по статье о государственной измене. При этом его имя не уточняется.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С.», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащего из Ростовского гарнизона Илью Трачука обвиняют в государственной измене и нелегальном доступе к данным, являющимся гостайной.