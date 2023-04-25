Кандидат экономических наук Дорохов перечислил условия, которые позволят возродить сотрудничество с Западом

Самый главный пункт касается глав западных стран. Государства следует возглавить людям, которые будут проявлять уважение к России и считаться с ее интересами. После Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу нужно будет снять наложенные пакеты санкций и вернуть активы. Возможно, им даже придется выплатить компенсацию за ту прибыль, что утратила РФ. Но только после выполнения этих условий можно будет говорить о нормализации отношений в сфере экономики.