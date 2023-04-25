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Кандидат экономических наук Дорохов перечислил условия, которые позволят возродить сотрудничество с Западом

Политика
Кандидат экономических наук Дорохов перечислил условия, которые позволят возродить сотрудничество с Западом

Экономист Владимир Дорохов перечислил те условия, что помогут России и странам Запада возродить нормальные экономические отношения. Об этом сообщает издание PLANET TODAY.

Прежние экономические связи РФ и Запада утрачены. Возродить прежние отношения сейчас практически невозможно, считает эксперт.

Однако зарекаться о будущем, говоря о невозможности сотрудничества, не стоит. Все же если будут соблюдены некоторые условия, нормальные взаимоотношения могут возродиться.

Самый главный пункт касается глав западных стран. Государства следует возглавить людям, которые будут проявлять уважение к России и считаться с ее интересами. После Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу нужно будет снять наложенные пакеты санкций и вернуть активы. Возможно, им даже придется выплатить компенсацию за ту прибыль, что утратила РФ. Но только после выполнения этих условий можно будет говорить о нормализации отношений в сфере экономики.

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