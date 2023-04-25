Биржевой аналитик Багманов: золото могут поддержать разногласия по потолку госдолга США

Специалист по рынкам Александр Багманов констатировал, что золото по итогам вчерашнего дня закрылось ростом на 0,3%, поднявшись с отметки 1983 в район отметки 1989 доллара за тройскую унцию. Но сегодня курс несколько снижается — в район отметки 1984.