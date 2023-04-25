Биржевой аналитик Багманов: золото могут поддержать разногласия по потолку госдолга США

Аналитики экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» объяснили ФАН небольшое снижение курса золота на бирже и рассказали, чего ждать в обозримой перспективе от цен на драгметалл.
Специалист по рынкам Александр Багманов констатировал, что золото по итогам вчерашнего дня закрылось ростом на 0,3%, поднявшись с отметки 1983 в район отметки 1989 доллара за тройскую унцию. Но сегодня курс несколько снижается — в район отметки 1984.
«Некоторую поддержку вчера золоту оказало снижение доходности десятилетних американских гособлигаций: они опустились в район отметки 3,44%, а индекс доллара DXY упал до уровня 101 пункт. Пока, в целом, рынок ожидает заседания ФРС, где будет принято решение по процентной ставке. Оно состоится уже на следующей неделе. А пока, скорее всего, золото будет торговаться в районе текущих отметок, и актуальный диапазон пока остается 1960-2070 долларов за тройскую унцию», — предсказал аналитик.
Он поделился информацией, что практически на 90% рынок ожидает повышения процентной ставки на 25 базисных пункта на ближайшем заседании ФРС 3 мая. Сейчас эта вероятность достаточно высока.
«А некоторую поддержку золото сейчас может начать получать из-за дебатов относительно потолка госдолга США. Вновь этот вопрос встает — естественно, долг растет, и опять приближается его потолок. И пока республиканцы и демократы не могут договориться о его повышении. Хотя, скорее всего, его все-таки повысят. И опять могут возникнуть какие-то опасения, например, потенциального технического дефолта. В целом, пока все внимание на ФРС. И еще на этой неделе в четверг выйдут данные по ВВП США за I квартал, а в пятницу — важные данные по инфляции: индекс расходов на личное потребление», — подытожил специалист по рынкам.
Ранее Александр Багманов предположил, что ситуация в мировой экономике может привести к «тестированию» золотом исторического ценового максимума.