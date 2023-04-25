«Другого такого не будет»: Виктор Бычков рассказал о редком таланте актера Геннадия Богачева

Все так говорили, и Николай Караченцов, у которого было 48 часов в стуках. У него записано 400 или 600 песен, но и он сказал бы: «Я ничего не сделал». Все ведь относительно. Я тоже могу жаловаться, а рядом будут стоять актеры, которые приехали из провинции: они сказочные таланты, но никто их не знает. Мои жалобы будут им непонятны, и нам Геннадия не понять. Просто актеры такие люди. К сожалению, мы стесняемся, когда даже есть возможность, сказать актеру добрые слова. Хочется сказать, не нужно стесняться, напишите письмо или открытку с благодарностью актеру за его работы. Я не знаю, может быть Геннадию и писали, я ведь не был настолько близко знаком с ним. Я его уважал, как взрослого коллегу, мастера. При встрече, мне хотелось снять шляпу, пропустить вперед, сказать: «Нет, спасибо, садитесь».