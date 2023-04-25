«Другого такого не будет»: Виктор Бычков рассказал о редком таланте актера Геннадия Богачева

Народный артист России, актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Геннадий Богачев скончался на 79-м году жизни. В народной памяти он останется не только благодаря блистательным ролям более чем в 30 кинолентах.
Много лет артист работал актером дубляжа. Именно его голосом в российском прокате говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон, Алек Болдуин, Робин Уильямс. Однако, как это часто бывает, широкая публика мало что знала о жизни и карьере самого актера.
Как складывалась его судьба и работа в БДТ? Почему он так много времени и сил отдавал именно дубляжу? Что делает персонажей, которые говорят его голосом, особенно притягательными для отечественного зрителя? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии России Виктор Бычков.
— Какими словами вы могли бы описать этого артиста? Что особенно выделяло его на фоне коллег?
— Честный труженик. Он любил не себя в искусстве, а искусство в себе, как завещал Константин Станиславский. Золотой голос: он очень много работал в дубляже, в радиопостановках. Если вы слышали хоть одну постановку, где у него большая роль, никогда не забудете. Он там не просто звучит, а играет. Этот человек — из золотого фонда голосов нашей страны. Его уход — это трагедия. Дай бог, чтобы у каждого актера была такая фильмография озвучивания, дублирования. Это неповторимый голос, сразу запоминающийся: он словно океан, а ты Жак-Ив Кусто.
Другого такого не будет. В своем творчестве он доходил до того, что мы не соотносили этот голос к нему. Он становился тем актером, которого дублировал. Это — высший пилотаж. Таких актеров дай Бог, если десяток в нашей стране наберется. Иностранные актеры, которые слышали его голос, хотели, чтобы их озвучивал именно Геннадий Богачев. А как насчет настоящих голосов и Жан-Поля Бельмондо, да хоть кого угодно, они не так приятны нам, как голос Николая Караченцова, Анны Каменковой, Геннадия Богачева. Нам кажется, что зарубежные звезды говорят именно так. Да нет же! Нет!
Они говорят по-другому. Может быть мы и любим-то этих иностранных актеров, потому что их дублировал Геннадий Богачев, которому не давали ролей и поэтому он весь уходил в этот голос: там такая глубина. Послушайте старые постановки, где звучит голос Георгия Вицина, это же просто сказка. Когда актеру связывают руки, у него говорит голос, глаза, тело. Когда убирают глаза, звучит только голос, и он набирает обороты. Все что закрепощается в актере, выливается в голос. То же самое в балете — «Когда ты не можешь говорить, ты танцуешь». Потом, так сказать, ошарашенность отступит и придет понимание — незаменимые есть. Это все только говорят, что незаменимых нет. Они есть. Это почти все, кто уходит. Ты все время вспоминаешь их, сожалеешь, благодаришь за то, что они были с нами в одном мире.
— А если говорить о его работах на сцене, в кадре, что в первую очередь вспоминается?
— Он считается лучшим официантом в фильме «Отпуск в сентябре» (экранизация пьесы «Утиная Охота». — Прим. ФАН) у режиссера Виталия Мельникова. Существует много постановок: есть с чем сравнивать. Он все сделал ярко, словно Александр Вампилов писал именно про него, хотя они не были знакомы. Это непревзойденная роль. Еще есть фильм с ним «Ханума». На Ленинградском телевидении были еще телевизионные постановки, но, к сожалению, они ушли в вечность.
Есть очень много радиоспектаклей, где звучит его голос. Георгий Александрович Товстоногов любил его, но огромное количество актеров, как бы сказать, придерживал. Зритель не знает их. Это не вина актеров, просто судьба так сложилась, особенно в театре БДТ. Вот Георгий Штиль. Сейчас ему 91 год, поэтому о нем стали говорить, а до этого он всю жизнь был Жора Штиль, а Геннадий Богачев — Гена, все время. Он был замечательный актер.
— Ваши слова насчет того, что Геннадию Богачеву не давали много ролей дают повод подумать, что его актерская карьера не удалась. Верно?
— Нет, конечно! Удалась! Любой актер скажет, я сделал только 10% от того, что мог. Геннадий, может быть, сделал 3%, но это — чистое золото. Взять хотя бы Фаину Раневскую, она говорила о себе, как о неудавшейся актрисе. Олег Басилашвили вам тоже скажет: «Я сыграл 10% от того, что мог бы». Взять хотя бы Анатолия Ромашина, который рано ушел. Алиса Бруновна Фрейндлих считает, что у нее судьба могла бы быть намного ярче.
Все так говорили, и Николай Караченцов, у которого было 48 часов в стуках. У него записано 400 или 600 песен, но и он сказал бы: «Я ничего не сделал». Все ведь относительно. Я тоже могу жаловаться, а рядом будут стоять актеры, которые приехали из провинции: они сказочные таланты, но никто их не знает. Мои жалобы будут им непонятны, и нам Геннадия не понять. Просто актеры такие люди. К сожалению, мы стесняемся, когда даже есть возможность, сказать актеру добрые слова. Хочется сказать, не нужно стесняться, напишите письмо или открытку с благодарностью актеру за его работы. Я не знаю, может быть Геннадию и писали, я ведь не был настолько близко знаком с ним. Я его уважал, как взрослого коллегу, мастера. При встрече, мне хотелось снять шляпу, пропустить вперед, сказать: «Нет, спасибо, садитесь».
— Так все же, насколько хорошо вы были знакомы с Геннадием Богачевым? Часто ли приходилось пересекаться с ним в работе?
— Мы встречались, к примеру, на «Ленфильме». Дело еще в том, что у актеров все по-своему: идешь, присматриваешься, кто из вас круче. Посмотрите, как собачки на улице: обнюхивают друг друга, потом кто-то подбегает ближе, лает, отбегает. У людей то же самое. Артисты тоже меряются: ты крутой — я крутой. В работе, к сожалению, мне не доводилось с ним пересекаться. В каких-то проектах могли соприкасаться разве что фамилиями.
Впрочем, иногда, когда мы где-то снимались в разное время, я приходил в павильон и смотрел, как он работает, и это было сказочно. Мы ведь стараемся у каждого подсмотреть некую лабораторию: что-то позаимствовать, найти какой-то секрет мастерства. Помните, в фильме Андрея Тарковского актер Николай Бурляев играл колокольного мастера и ругал отца, за то, что тот не передал секрет и теперь колокол не так звучит. Вот это про актера: он наблюдает, учится, добавляет частичку себя.
— В завершение все-таки хочется понять, почему, на Ваш взгляд, Геннадий Богачев не переломил положение дел, чтобы сниматься в кино как можно чаще?
— Ну, что ему, ходить с протянутой рукой? «Возьмите меня!» Он гордый, красивый, высокий, статный, яркий. Характерный актер, мог бы сыграть настоящего героя, но он не бил себя в грудь. Он просто был нормальным тружеником: ему давали работу — он делал, и делал ее классно. Да половина БДТ таких артистов была. Жалко театр. Это уходит золотой фонд БДТ. Родственникам его тоже искрение соболезнования. Вечная ему память. Таких людей больше не будет.