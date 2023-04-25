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Украинцы прячутся от мобилизации в платных вузах

Украина
Украинцы прячутся от мобилизации в платных вузах

Украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают на платное обучение в университеты. Об этом сообщает украинское издание «Наши Деньги».

Число новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%. При этом число поступивших мужчин выросло на 82 процента. Издание отмечает, что в некоторых вузах количество абитуриентов-мужчин возросло в десять раз и более.

Число студентов в стране должно было бы уменьшится из-за миграции населения. По информации издания, получающих образование до 20 лет стало меньше, тогда как учащихся в возрасте 30-50 лет стало больше.

По сравнению с двумя предыдущими годами в украинских вузах стало в пятнадцать раз больше студентов в возрасте 30-39 лет. При этом в категории старше 40 лет рост еще больше.

Ранее издание Financial Times рассказало об опасениях Киева в связи с текущей всеобщей мобилизацией на Украине.
Украина мобилизация украинские вузы
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