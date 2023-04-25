Роскосмос направил зарубежным партнерам письма о продлении работы на МКС до 2028 года

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов проинформировал зарубежных коллег о продлении работы на МКС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы государственной корпорации.
Как стало известно, специалист направил соответствующие письма руководителям космических агентств в других странах. В их числе оказались Соединенные Штаты, Канада, Япония и ряд европейских партнеров.
В посланиях указано, что Москва намерена продолжать сотрудничество до 2028 года. При этом Борисов назвал МКС «уникальной лабораторией», подчеркнув ее статус крупнейшего и наиболее успешного проекта в данной сфере.
Ранее стало известно, что россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в начале мая. Изначально операция должна была состояться 26 апреля, однако ее решили перенести из-за необходимости более детально проработать задачи.