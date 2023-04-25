Глава МИД России Лавров: США желают быть единоличным спонсором урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

США хотят быть единоличным спонсором урегулирования ситуации на Ближнем Востоке несмотря на потерю своего нейтрального статуса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Глава ведомства отметил, что США и Евросоюз вместо восстановления политического горизонта продолжают свои попытки подменить реальность экономическими полумерами. Кроме того, Вашингтон желает продвинуть арабо-израильскую нормализацию, игнорируя справедливые решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы.
«Вашингтон претендует на роль единоличного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, не смущаясь тем, что давно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость», — заявил Лавров.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок демонстративно проигнорировала заседание своего российского коллеги Сергея Лаврова. Известно, что глава немецкого дипломатического ведомства занялась репатриацией граждан ФРГ из Судана.